Томский госуниверситет оказался третьим среди российских вузов в конкурсе дипломов «BE FIRST!»

Выпускницы ТГУ принесли "бронзу" родному вузу Фото: из открытых источников

ТГУ занял третье место среди российских вузов по количеству лучших дипломных работ в конкурсе «BE FIRST!». Победителями стали выпускница филологического факультета ТГУ Мая Рокита и выпускница механико-математического факультета Гаухар Куттубек кызы, сообщает пресс-служба вуза.

Всего в конкурсе участвовали более 2000 выпускников из 700 вузов со всей России.

Конкурс «BE FIRST!» направлен на стимулирование научной деятельности студентов российских вузов. Он проходит при поддержке издательства «Директ-Медиа», компаний «Антиплагиат» и НЭИКОН и журнала «Университетская книга». В конкурсе 14 дисциплин, в каждой из которых выбирается лучшие бакалаврская и магистерская работы.

Две выпускницы ТГУ – Мая Рокита и Гаухар Куттубек кызы – вошли в число победителей. В работах оценивалось научное содержание, оригинальность и значимость, отсутствие плагиата, качество использованных источников и другие параметры.

Мая Рокита приехала в Томск из Польши, она окончила бакалавриат во Вроцлавском университете и поступила в магистратуру ФилФ ТГУ по направлению «Русский язык как иностранный». Изначально студентка хотела исследовать статус буквы Ё в русском языке, но затем заинтересовалась методикой обучения РКИ, и ее магистерская диссертация посвящена анализу сайта Сolta.ru – как он может помочь иностранцам в изучении русского языка.

– Как пример просветительского материала я выбрала сайт Colta.ru, так как на нем публикуются информации об новейших событиях в российской и мировой культуре, – рассказала Мая Рокита. – Общей целью моей диссертации было доказать, что медиаресурсы заслуживают внимания учителей иностранных языков – они отражают тенденции в языке, позволяют работать с актуальной информацией, варьировать темы уроков так, чтобы они полностью подходили потребностям и интересам аудитории. Победа в конкурсе показала мне, что двигаюсь в правильном направлении и что обучение с помощью медиа – это актуальная проблема, с которой стоит работать.

Сейчас Мая работает преподавателем русского языка в Польше, она отмечает, что русский диплом оказался очень востребован в ее профессии.

Выпускница ММФ Гаухар Куттубек кызы в своей бакалаврской работе проанализировала, как искусственный интеллект можно применять в криптоанализе.

– Моя работа будет интересна тем, кто занимается научно-исследовательской деятельностью, кому интересны сферы применения нейронных сетей, – отметила Гаухар. – Наверное, сегодня очень мало людей, которые бы не слышали про искусственный интеллект, про нейронные сети, машинное обучение. Сферы применения нейронных сетей очень разнообразны, и мне стало интересно, как их можно применить в криптоанализе. В работе я привела математическую модель нейронной сети.

Сейчас Гаухар поступила в магистратуру механико-математического факультета, чтобы продолжать исследования в этой области.

Дипломные работы победителей конкурса будут напечатаны в издательстве «Директ-Медиа», также они будут анонсированы на страницах журнала «Университетская книга», на порталах проекта «Открытая наука», «Научный архив», в ЭБС «Университетская библиотека онлайн» и «Книгафонд».