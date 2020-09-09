Студент томского вуза взял «бронзу» на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров

Студент ТГУ отстоял честь томского спорта Фото: из открытых источников

В Челябинске стартовали чемпионат и первенство России среди юниоров по легкой атлетике. В первый соревновательный день было разыграно 18 комплектов наград.

Заключительной для первого дня соревнований стала самая длинная дистанция – 5 тысяч метров. В возрастной группе до 23 лет бронзовую медаль завоевал томский атлет, студент ТГУ Максим Балашов (тренер спортсмена – Елена Соколенко), сообщает сайт областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

В финале чемпионата также выступила спортсменка, представляющая сразу два региона, Томскую область и Алтайский край, Виктория Погребняк. Девушка заняла 6-е место на дистанции «100 метров с барьерами».

В последующие соревновательные дни за медали поборются еще два представителя томского спорта – Дмитрий Разумов пробежит на чемпионате дистанцию в 400 метров, а Андрей Черепнин примет участие в первенстве среди юниоров на дистанции «400 метров с барьерами».

Турнир будет проходить до 11 сентября.