Еще более 80 млн рублей дополнительно выделила комиссия фермерам Томской области по трем конкурсам

Чаще всего гранты выделяются на развитие фермерского животноводства Фото: из открытых источников

Конкурсная комиссия под руководством заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра подвела итоги второго этапа конкурсов «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и «Агростартап», сообщает портал администрации Томской области.

В рамках дополнительного отбора на получение гранта «Начинающий фермер» претендовали 10 участников из семи районов Томской области. Финансовую поддержку – по 5 млн рублей – по решению комиссии получат восемь фермерских хозяйств, занимающихся мясным и молочным животноводством. Гранты фермеры направят на увеличение поголовья скота, закупку оборудования, ремонт и строительство сельхозпомещений.

Еще более 37 млн рублей дополнительно выделено по программе «Семейная ферма» на реализацию двух проектов в Томском и Чаинском районах. Чаинский фермер при поддержке бюджета планирует построить ферму, приобрести новые установки для доения и охлаждения молока, стойловое оборудование с системой поения на 70 голов и транспортер навозоудаления. Второй грантополучатель – фермер из Кисловки Томского района на средства гранта построит два коровника и закупит оборудование.

В конкурсном отборе на грант «Агростартап» из трех претендентов комиссия выбрала одного победителя – им стал фермер из Молчановского района, который занимается коневодством. На грант в размере 3 млн рублей он планирует купить 15 лошадей и трактор с телегой.

Всего на реализацию программ господдержки «Начинающий фермер», «Семейная ферма» и «Агростартап» в Томской области в 2020 году из бюджетов всех уровней направлено 138,2 млн рублей.