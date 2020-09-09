51 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за минувшие сутки

Свыше 5 000 томичей уже победили "корону". Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 51 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 5039 , - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе были зарегистрированы еще 2 смерти, выявлено 53 новых случая заражения.

- Среди новых заболевших у 20 человек инфекция протекает бессимптомно, у 17 имеются признаки ОРВИ, у 16 диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 59,5 % мест. В обсерваторах под Томском находятся четыре человека.

Коэффициент распространения инфекции немного понизился и равен 1, 06 (вчера был 1,11).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

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