Коронавирус унес жизни еще 2 жителей Томской области

Жертвами коронавируса стали уже 74 наших земляка. Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 сентября, стало известно о смерти еще двоих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 74 человек, сообщил в среду региональный оперштаб.

- Оба скончавшихся пациента входили в группу риска по возрасту, у обоих была двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, респираторный дистресс-синдром. Также у одного пациента были хронические болезни сердечно-сосудистой системы и ожирение, у другого – сахарный диабет и тромбоэмболия легочных артерий, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 53 новых случая заражения COVID-19.