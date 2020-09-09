Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения

Число заразившихся томичей продолжает расти каждый день. Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 сентября, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6147 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 142 пациента скончались, 6 409 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели1 041 007 человек, 18 135 скончались, 856 458 выздоровели.