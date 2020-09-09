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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске: + 53 новых случая заражения

Общее число заболевших в регионе достигло 6 147
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
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Число заразившихся томичей продолжает расти каждый день.

Число заразившихся томичей продолжает расти каждый день.

Фото: из открытых источников

Сегодня, 9 сентября, в Томской области выявлено 53 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6147 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 218 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 142 пациента скончались, 6 409 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели1 041 007 человек, 18 135 скончались, 856 458 выздоровели.