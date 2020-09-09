Томскстат: в августе заметно подорожали апельсины, зато подешевели картофель и капуста

Сезонное снижение цен на овощи можно считать вполне ожидаемым. Фото: из открытых источников

Индекс потребительских цен в августе 2020-го по отношению к июлю составил 99,7%, с начала года – 102,7%, сообщает Томскстат. При этом продовольственные товары в регионе подешевели за месяц в среднем на 0,9%.

Из продуктов питания стали заметно дешевле картофель – на 32,8%; свежие помидоры (28,0%), капуста белокочанная (23,3%) и огурцы (17,4%). Снизились цены на морковь (15,1%), свеклу и репчатый лук (9,0%), а также яблоки (11,9%). Одновременно подорожали апельсины (на 14,9%) и карамель (на 6,6%). В среднем на 5,2% поднялись цены на сахар-песок, стратегически важный для осенних заготовок.

Цены на непродовольственные товары в августе 2020 года увеличились несущественно – в среднем на 0,2%. Больше всего подорожали шампунь (12,7%) и пальто женское зимнее с меховым воротником (10,1%). Корвалол вырос в цене на 5,5%; впрочем, тенденция к удорожанию наметилась и по другим популярным лекарствам. Из бытовых товаров в прошлом месяце подешевели юбка для девочек школьного возраста из полушерстяных тканей – на 10,2%; стиральный порошок – на 8,4%.

По данным Томскстата, услуги в августе стали дешевле в среднем на 0,2%, что вряд ли ощутили потребители. В том числе, занятия в плавательных бассейнах подешевели на 12,0%; проезд в купейном вагоне скорого поезда Томск-Москва – на 8,0%. Снизилась годовая стоимость полисов ОСАГО (на 6,2%) и КАСКО (на 5,0%). А вот билет на перелет в салоне эконом-класса по маршруту Томск-Москва стал дороже на 6,7%.