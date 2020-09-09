Более 1000 дополнительных рабочих мест создадут в Томской области за счет господдержки

В перечень общественных работ, на которые распространяется программа субсидий, входят подсобные работы при строительстве. Фото: из открытых источников

Более 1000 дополнительных рабочих мест создадут работодатели Томской области по программе, в рамках которой предприятиям предоставляется господдержка на оплату труда временно трудоустроенных сотрудников. В настоящее время заявки на участие в программе подали 66 руководителей организаций Томска, Северска, Колпашева, Чаинского, Верхнекетского, Асиновского и других районов региона.

- В ближайшее время 337 человек уже выйдут на работу. Они будут трудиться рабочими по уходу за животными, фасовщиками, подсобными и кухонными рабочими. В общей сложности, за последние две недели банк вакансий службы занятости пополнился более чем на 500 предложений временных рабочих мест, — рассказала начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Она напомнила, что все желающие получить временную подработку, а в последующем возможность трудоустроиться на постоянное рабочее место могут подать заявку на портале rabоta.tomsk.ru

Право на государственные субсидии имеют работодатели, которые готовы обеспечить временное трудоустройство своим сотрудникам, находящимся под угрозой увольнения (отправлены в отпуска без содержания или переведены на неполную занятость), а также те, кто возьмет на себя задачу по организации временной (не более 3 месяцев) занятости для безработных и ищущих работу граждан.

В перечень общественных работ, на которые распространяется программа субсидий, входят занятость в сельском хозяйстве, подсобные работы при строительстве, а также работы в сфере предоставления коммунальных услуг. Размер субсидии составляет 12 130 рублей в месяц на одного человека, увеличенный на районный коэффициент и сумму страховых взносов.

Заявки на участие в программе принимаются до 1 октября 2020 года в департаменте труда и занятости Томской области. Подробности - на сайте