Центробанк: в Томской области спрос на страхование жизни вырос за шесть месяцев на 20%

Томичи, как и жители других регионов Сибири, стали уделять больше внимания личному страхованию. Фото: из открытых источников

За первые 6 месяцев 2020 года сибиряки заключили более 6,8 млн договоров страхования на общую сумму 41,4 млрд рублей. Объем страховых премий за этот период вырос относительно прошлогодних показателей на 12%, сообщает пресс-служба Сибирского главного управления Центробанка РФ. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай (более 34%) и Новосибирской области (22%).

В частности, премии по страхованию от несчастных случаев и болезней в Сибири увеличились в 1,7 раза: с 4 млрд в первом полугодии 2019-го до 7 млрд за первые 6 месяцев 2020 года.

Спрос на страхование жизни прирос на 4%. В общей сложности в первом полугодии сибиряки заключили 145,5 тыс. таких договоров общей стоимостью 11,4 млрд руб. Наибольший прирост премий в этом сегменте отмечен в Республике Алтай (в 2,7 раз), а также в Томской области – на 20%. В большинстве регионов рост был в пределах 5%. В Тыве и Омской области премии остались на прошлогоднем уровне и только в Алтайском крае снизились на 17%.

Объем премий по добровольному медицинскому страхованию в первом полугодии 2020 года вырос на 5% и составил 3,5 млрд руб. (больше всего взносов по ДМС внесли жители Иркутской области – 848 млн руб.).

По информации банка, за 6 месяцев наблюдался рост выплат по большинству видов страхования. Всего сибиряки получили более 21 млрд руб. выплат, это больше прошлогодних показателей на 36%. При этом максимальная сумма зафиксирована в Новосибирской области – 6,2 млрд руб.

– В целом по рынку Сибири мы наблюдаем положительную динамику в личных видах страхования. Это говорит о выборе людей в пользу финансовой защищенности не только себя, но и своей семьи. Конечно, такие страховки не защитят человека от болезни или травмы, но помогут покрыть часть убытков. И в этом заключается важная социальная функция личного страхования, – отметил Сергей Жаботинский, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России.