Лидеры спроса: самыми популярными авто у томичей последние пять лет являются Toyota и Лада

Автомобильный портал Дром составил рейтинг самых продаваемых в России "железных коней". Фото: из открытых источников

Автомобильный сайт Дром составил рейтинг «ТОП-10 по продаже автомобилей в России», проанализировав собственную базу в 4,5 млн объявлений за 2015 год и 8 месяцев текущего года. В исследовании учитывались как новые, так и подержанные машины.

В Томской области в настоящее время, как и пять лет назад, несменными лидерами спроса остаются Toyota Corolla и Лада 2107. В ТОП-5 пятилетней давности у томичей также входили Лада 2109 и 2106, Toyota Camry, занимавшие третье, четвертое и пятое места соответственно. В 2020 году, по истечении пяти лет, предпочтения томских автолюбителей несколько изменились: Toyota Camry с пятой строчки поднялась на третью позицию, а Лады 2109 и 2106 вовсе покинули рейтинг. На смену им пришли Лада 2114 Самара и Приора.

- В целом по стране из года в год теряют позиции в рейтинге Лады 2106, 2107, 2109, 2110 и 2114. Они постепенно выходят из обращения, в связи с возрастом и техническим состоянием и уступают места отечественным преемникам – Гранте (1 место), Приоре (4 место), Калине (11 место) и в перспективе Весте», – рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.

Если в Томской области лидируют в структуре спроса японские и отечественные авто, то в центральных регионах, а также Москве и Санкт-Петербурге самыми популярными являются корейцы - Hyundai Solaris и KIA Rio. Основную конкуренцию им на вторичном рынке составляет Ford Focus. Анализ показывает, что с каждым годом продукция корейских производителей усиливает позиции в рейтинге покупательских предпочтений: Kia Rio за пять лет поднялся с 39 на 5 место, а Hyundai Solaris с 32 на 3 строчку рейтинга. По мнению экспертов Дрома, такой стремительный рост популярности вызван удачным дизайном и более низкой ценой в отличии от европейских и японских аналогов.