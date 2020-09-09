80 –летняя томичка отдала псевдополицейским крупную сумму, чтобы «спасти» сына от ареста

Доверчивые пожилые люди часто становятся жертвами телефонных мошенников. Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась пенсионерка с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок от незнакомца, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, и пояснил, что ее сын избил человека.

- Далее он передал трубку якобы сыну потерпевшей, который сказал, что ему требуется помощь. После трубку снова взял незнакомец и пояснил, что необходимо заплатить залог, чтобы сын пенсионерки избежал задержания. Женщина, поверив мошенникам, передала незнакомому мужчине 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Позже, связавшись сыном, томичка выяснила, что с ним все в порядке и никакого задержания не было. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют томичам напомнить своим пожилым родственникам о том, как им надлежит действовать в подобных ситуациях:

- Лично свяжитесь с родственником и уточните, действительно ли он попал в беду. Помните, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не с помощью денежных вознаграждений незнакомцам.

- Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. Набрав 102 и узнав номер дежурной части данного отделения, можно поинтересоваться, действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом.