80 –летняя томичка отдала псевдополицейским крупную сумму, чтобы «спасти» сына от ареста

Доверчивые пожилые люди часто становятся жертвами телефонных мошенников.
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В дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась пенсионерка с заявлением о совершенном в отношении нее мошенничестве. Она рассказала, что на ее стационарный телефон поступил звонок от незнакомца, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, и пояснил, что ее сын избил человека.
- Далее он передал трубку якобы сыну потерпевшей, который сказал, что ему требуется помощь. После трубку снова взял незнакомец и пояснил, что необходимо заплатить залог, чтобы сын пенсионерки избежал задержания. Женщина, поверив мошенникам, передала незнакомому мужчине 50 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Позже, связавшись сыном, томичка выяснила, что с ним все в порядке и никакого задержания не было. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют томичам напомнить своим пожилым родственникам о том, как им надлежит действовать в подобных ситуациях:
- Лично свяжитесь с родственником и уточните, действительно ли он попал в беду. Помните, что материальный ущерб всегда возмещается в судебном порядке, а не с помощью денежных вознаграждений незнакомцам.
- Если вы разговариваете с якобы представителем правоохранительных органов, спросите, в какое отделение полиции доставлен родственник. Набрав 102 и узнав номер дежурной части данного отделения, можно поинтересоваться, действительно ли родственник находится там и кто занимается этим делом.