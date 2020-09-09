Погода в Томске на 9 сентября 2020 года: северный ветер, кратковременные дожди

Сегодня в Томске будет пасмурно и прохладно. Фото: из открытых источников

По прогнозу томского гидрометцентра, 9 сентября в Томске ожидается облачная погода с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северный 3-8 м/с. Воздух днем прогреется максимум до …+13 °С.

Дождливо и еще более прохладно будет в районах региона.

-По Томской области ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, по юго-востоку сильный, местами грозы, возможен град, утром местами туманы. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, - говорится в сводке на сайте Томского Гидрометцентра. Температура днем составит +10…+15 °С.

Синоптики также предупреждают, что завтра, 10 сентября, местами по области ожидаются заморозки до 0-2°С.