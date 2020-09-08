«Зазомбированная» телефонными мошенниками юная томичка подарила жуликам почти полмиллиона рублей

Жители страны остаются очень доверчивыми к словам незнакомых телефонных жуликов Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области обратилась томичка 1997 года рождения, и сообщила, что накануне ей поступил звонок с номера +7495…, звонившая представилась сотрудником банка и пояснила, что данные счетов девушки скомпрометированы, и злоумышленники пытаются подключить к ее картам автоплатеж, сообщает пресс-служба ведомства.

Звонившая уверила потерпевшую, что является сотрудником банка, назвав номер ее карты, а также последние операции и остаток. Она также пояснила, что для того, чтобы приостановить несанкционированные операции, необходимо сообщить код из смс-сообщения, которое поступит на ее телефон.

Девушка получила смс-сообщение с кодом подтверждения перевода денежных средств и сообщила его звонившей незнакомке, после чего с ее карты произошло списание более 53 тысяч рублей. «Сотрудница банка» уверила, что эти деньги обязательно вернутся позже.

На следующий день томичке поступил звонок с другого номера, мужчина также представился сотрудником банка. В ходе телефонного разговора он пояснил, что девушке для обеспечения сохранности денежных средств необходимо оформить два займа в двух банках с помощью мобильных приложений.

Выполнив все инструкции, девушка оформила два кредита на 141 000 и 295 000 рублей. Не прерывая разговор с «сотрудником банка», она вызвала такси и проследовала к банкоматам, сняла там поступившие ей кредитные денежные средства и положила их на номера сотовых телефонов, которые ей продиктовал собеседник.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 470 00 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

УМВД России по Томской области напоминает, что очень распространенный способ совершения хищений денежных средств с карт граждан – побуждение владельца карты к переводу денег путем обмана и злоупотребления доверием.