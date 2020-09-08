В Томске 17 детских садов, прогимназия «Кристина» и школы-интернаты досрочно получили тепло

Малыши не должны мерзнуть в своих дошкольных учреждениях
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На 8 сентября тепло подано в 17 детских садов Томска, а также в прогимназию «Кристина», где есть дошкольное отделение. Еще 47 дошкольных учреждений подали заявки на подключение отопления и в них тепло будет подано в ближайшее время.
Кроме того, отопление уже включено в образовательных учреждениях круглосуточного пребывания - школах-интернатах № 1, № 22 и санаторно-лесной школе, сообщает пресс-служба мэрии областного центра.
Согласно СанПиН, температура воздуха в учебных классах должны быть порядка 20°С, сегодня это требование в соцобъектах выдержано.
Руководители городских школ и других учреждений социальной сферы могут подать заявки в ресурсоснабжающую организацию на досрочное включение отопления.
Теплоснабжение в жилые дома, с учетом прогнозов метеорологов, планируется возобновить в конце сентября.