Сквер напротив мэрии Томска будет благоустроен в следующем году – за это проголосовали горожане

Еще одно общественное место Томска будет благоустроено Фото: из открытых источников

Проект, разработанный специалистами муниципального «Проектно-сметного бюро», предполагает благоустройство территории, ограниченной пр. Ленина между зданиями №№ 42 и 44 и естественным откосом склона рельефа. За преображение этого общественного пространства в 2021 году в мае 2020 года проголосовали почти 16 тыс. томичей, сообщает портал мэрии областного центра.

Авторы проекта предлагают значительно повысить уровень комфорта и безопасности горожан за счет реконструкции рекреационного пространства, демонтажа существующих покрытий пешеходных дорожек с последующим мощением тротуарной плиткой, стилизованной по искусственный камень – базальт, шунгит и степняк, замены парковой мебели и модернизации освещения. Кроме того, в сквере планируют установить металлическое ограждение. Для передвижения маломобильных горожан запроектированы пандусы с 5 %-ным уклоном. Неотъемлемой части благоустройства сквера станет озеленение.

Проект был рассмотрен профессиональными архитекторами и дизайнерами – членами рабочей группы областного Градостроительного совета. Они рекомендовали убрать внутреннюю и дублирующую пешеходные связи, учесть пешеходные пути от художественной школы к скверу и остановке, организовать мемориальную зону, рассмотреть возможность обустройства смотровой площадки.

Сквер Памяти жертв политических репрессий – одно из знаковых мест Томска, он был открыт почти 30 лет назад по инициативе администрации и общества «Мемориал».