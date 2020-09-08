18 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Более 8)% томичей, заболевших коронавирусом, уже выздоровели. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 18 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 981 человек, - сообщил во вторник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области выявлены 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

- Среди новых заболевших у 30 человек инфекция протекает бессимптомно, у 15 имеются признаки ОРВИ, у десяти диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 59,6 % мест. В обсерваторах под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции снова первысил единицу и равен 1,11.

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.