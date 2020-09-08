Коронавирус в Томске: + 55 новых случаев заражения

Число заболевших томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 8 сентября, в Томской области выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6094 подтвержденных случая.

За последние сутки в стране выявлено 5 099 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 122 пациента скончались, 6 772 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели1 035 789 человек, 17 993 скончались, 850 049 выздоровели.