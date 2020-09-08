«Лист клевера» на юге Томска: специалисты предложили вариант развязки для Транспортной площади

Построить на въезде в Томск двухуровневую развязку власти планируют далеко не первый год. Фото: из открытых источников

До 1 декабря 2020 года необходимо завершить разработку предпроектной документации по строительству развязки в Томске на Транспортной площади. Заказчик проекта выступает ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области», подрядчиком в результате аукциона стало ООО «РосИнсталПроект» (Новосибирск). Субподрядчиком проектной организации является Томский государственный архитектурно-строительный университет.

На совещании под руководством вице-губернатора по промышленной политике Игоря Шатурного представители «РосИнсталПроекта» презентовали варианты транспортной развязки в разных уровнях. Как сообщила пресс-служба вуза, по заказу компании специалисты дорожно-строительного факультета ТГАСУ провели анализ существующего состояния кольцевого пересечения, спрогнозировали интенсивность движения с учетом развития транспортной инфраструктуры и близлежащих жилых микрорайонов. На основе имитационного моделирования произведен выбор наиболее оптимального варианта транспортной развязки.

– В результате было принято предварительное решение взять за основу проект пересечения по типу неполного клеверного листа, – уточнил доцент кафедры автомобильных дорог ТГАСУ Андрей Бурлуцкий.

Отметим, что Транспортная площадь – это неофициальное наименование транспортного кольца немногим севернее площади Южной, на стыке улиц Красноармейской, Киевской, Нахимова и Елизаровых. Здесь, по сути, на въезде в областной центр, власти много лет планируют построить двухуровневую развязку.