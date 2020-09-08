В медучреждения Томской области поступило 214 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых

Медики предупреждают: ставить прививку от гриппа следует только здоровым людям. Фото: из открытых источников

В больницы и поликлиники региона доставлено 214 тысяч доз вакцины от гриппа для взрослых «Флю-М» (производства нескольких предприятий РФ) и «Совигрипп» (производства Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА России). Эта партия дополнила поступившие на прошлой неделе в детские медучреждения Томской области 75 тысяч доз вакцины для детей «Совигрипп».

Сделать прививку бесплатно в поликлинике по месту прикрепления могут все желающие, напоминают медики. Повышенному риску заражения и тяжелого течения гриппа подвержены беременные женщины, дети в возрасте до 6 лет, а также люди с хроническими неинфекционными заболеваниями и лица старше 60 лет. Все эти группы должны пройти вакцинацию в первую очередь.

– Вакцинация позволяет избежать заболевания либо перенести его в легкой форме без возможных тяжелых осложнений, – отметил начальник областного департамента Сергей Дмитриев.

Как ранее сообщалось, по итогам эпидемиологического сезона 2019-2020 годов прививку от гриппа поставили более 460 тысяч жителей Томской области, из них 105 тысяч – дети. По планам Роспотребнадзора, охват прививочной кампанией в нынешнем году должен составить не менее 60% от численности населения региона; это больше, чем в предыдущие сезоны.