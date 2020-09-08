Коронавирус в Северске: число заболевших выросло до 422 человек

Число северчан, заразившихся коронавирусом, продолжате расти. Фото: из открытых источников

Межрегиональное управление N 81 ФМБА России опубликовало очередную сводку по ситуации с распространением коронавирусной инфекции в ЗАТО Северск.

По данным ведомства, на 8 сентября на территории закрытого города зарегистрировано 422 подтверждённых случая COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся десять пациентов, ещё двенадцать госпитализированы в ЛПУ города Томска.

- Из числа ранее заболевших 335 человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 105 человек, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 2 345 человек, - также говорится в сообщении.

Северскими лабораториями, подведомственными ФМБА, с начала пандемии выполнено 12 929 исследований на выявление SARS-CoV-2. Напомним, по данным от 3 сентября, в Северске насчитывалось 400 случаев заражения новым коронавирусом, 20 пациентов проходили лечение в стационарах.