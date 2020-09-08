Томские спасатели вытащили собаку из заброшенного пятиметрового колодца

фото: ТО ПСС Фото: из открытых источников

В понедельник, 7 сентября, оперативному дежурному Томской областной поисково-спасательной службы поступила информация о том, что в заброшенный колодец на улице Нижне-Луговой провалилась собака. С просьбой о помощи обратилась хозяйка животного. Сигнал поступил в 16.55.

На место выехала оперативная дежурная смена ПСС. - Выяснилось, что пес гулял без поводка и провалился в заброшенный колодец. Глубина его около пяти метров и примерно наполовину он был заполнен водой, - рассказал заместитель начальника ПСС Владлен Кузьменчук. До прибытия спасателей собаке приходилось держаться на плаву. В 17:30 животное было спасено и передано владелице. Поскольку хозяйка была рядом, собака спокойно реагировала на действия сотрудников ПСС.