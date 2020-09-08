Больничные для работающих томичей в возрасте 65 лет и старше продлены еще на две недели

Работников в возрасте от 65 лет убедительно просят оставаться на карантине и соблюдать самоизоляцию. Фото: из открытых источников

Труженики в возрасте 65 лет и старше могут уйти на больничный по карантину новой коронавирусной инфекции на период с 7 по 20 сентября 2020 года. Это предусмотрено соответствующим распоряжением обладминистрации, информирует пресс-служба Томского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Порядок оформления и оплаты таких больничных листов остался прежним. Работник обращается к своему работодателю дистанционно (по телефону, мессенджеру, электронной почте), а работодатель подает сведения на сотрудника в региональное отделение Фонда соцстраха. Больничные оформляются в виде электронного листка нетрудоспособности (ЭЛН). Региональное отделение ФСС выплачивает пособие по временной нетрудоспособности единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования ЭЛН.

Бюллетень по карантину не оформляется, если труженик 65 лет и старше переведен на дистанционный режим работы, находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или на больничном по другому основанию (заболевание, травма).

Специалисты подчеркивают: тем, кто находится на больничном по карантину COVID-19, необходимо соблюдать режим самоизоляции по месту жительства либо фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах.

Получить подробную информацию можно по телефонам: 8 (3822) 60-84-70 (горячая линия Томского регионального отделения ФСС); 8-800-302-7549 (круглосуточно – единая горячая линия ФСС по вопросам оформления электронных больничных при карантине по коронавирусу).