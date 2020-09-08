В августе Томская область потребила электроэнергии почти на 20% меньше прошлогоднего

В текущем году по всей стране фиксируется снижение объемов потребления электроэнергии. Фото: из открытых источников

В августе 2020 года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 497,4 млн кВт/ч, что на 19,1% меньше этого показателя за август 2019 года. Об этом свидетельствуют оперативные данные филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (Кемеровское РДУ).

Выработка электроэнергии электростанциями региона в августе 2020-го составила 83,2 млн кВт/ч – это на 39,1% меньше, чем год назад. С начала года потребление электроэнергии в энергосистеме Томской области составило 5046,3 млн кВт/ч (на 6,7% меньше объема электропотребления за тот же период 2019-го).

Суммарная выработка электроэнергии электростанциями Томской области с начала 2020 года составила 1877,7 млн кВт/ч, что на 10,5% меньше объемов за аналогичный период 2019-го.

Как пояснил директор Кемеровского РДУ Павел Якис, уменьшение объема потребления электроэнергии в Томской области в последнем летнем месяце 2020 года обусловлено снижением электропотребления нефтедобывающими предприятиями.

Добавим, по данным АО «СО ЕЭС» потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в августе 2020 года достигло 77,3 млрд кВт/ч; это на 3,5% меньше, чем в августе 2019-го.