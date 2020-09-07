Томские лицеисты примут участие в финале Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности

На отборочном этапе юные томичи показали себя отличными знатоками финансовых премудростей. Фото: из открытых источников

Команда «Авокадусы» из лицея при Томском политехе поборется за звание победителя первого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности. В федеральном этапе примут участие сильнейшие коллективы, прошедшие через сито предварительных, муниципальных и региональных этапов.

Состязания проводятся в рамках проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ». Заключительные коммуникативные и финансовые поединки между командами-участницами регионального этапа чемпионата прошли в мае 2020 года в режиме онлайн на платформе Zoom.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 8 сентября томские школьники сразятся в коммуникативных и финансовых боях со сверстниками из Нижегородской и Архангельской области. Участники соревнований будут дискутировать на проблемные темы, связанные с ролью денег в жизни современного человека, решать задачи и кейсы, основанные на реальных ситуациях и содержащие актуальные статистические данные, а также отвечать на вопросы оппонентов, защищая свою позицию.

17 и 18 сентября после проведения отборочных турниров состоятся полуфинальные встречи и финал, который определит победителя первого Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности.