Томские ученые-химики и местная компания запускают первое в России производство антипиренов – антигорючих веществ

Томичи находят свои уникальные ниши в производственной сфере страны Фото: из открытых источников

Компания «Новохим», Инжиниринговый химико-технологический центр и лаборатория органического синтеза ТГУ разработали первые антигорючие вещества отечественного производства. Количество заказчиков на данные продукты уже исчисляется десятками. Со следующего года в Томске готовы производить до 500 тонн антипиренов, сообщает пресс-служба вуза.

Антипирены добавляются в полимеры, краски, различные отделочные материалы, чтобы придать им негорючесть. Согласно современным требованиям, в России все материалы для внутренней отделки, а также материалы для утепления стен обязательно должны быть огнестойкими.

Антипирены на основе солей фосфорной кислоты можно производить в России, при использовании отечественного сырья. Однако до недавнего времени все они поставлялись исключительно из Китая в количестве порядка 3 000 тонн в год.

– Разработка отечественной технологии получения безгалогеновых антипиренов – важная задача, решение которой обладает значительным потенциалом коммерциализации и импортозамещения. В лаборатории органического синтеза (ЛОС) ТГУ под руководством Виктора Малькова было разработано более десятка регламентов синтеза безгалогеновых антипиренов. Масштабирование технологий на практике осуществлено компанией «Новохим» при технической поддержке ИХТЦ и финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (Фонда Бортника), – рассказал директор томского Инжирингового химико-технологического центра ТГУ Алексей Князев.

Производственные мощности в 2021 году составят до 500 тонн в год с последующим увеличением. На рынок уже поставляются полифосфат меламина, полифосфат аммония, борат меламина, фосфат бора, боратофосфат цинка, цианурат меламина, а также различные модификации этих марок антипиренов.

Спрос на отечественные антипирены томского производства большой. Например, у производителей кабельной продукции, лакокрасочных производств, производителей панелей из пенополиуретана, трубных заводов. Специалисты «Новохима» разослали по стране сотни образцов для испытаний. Сейчас испытания завершаются, а заказчики определяются с необходимыми объемами поставок.

– В сравнении с китайскими антипиренами у томских ниже стоимость, а качество при этом выше, – отмечает специалист «Новохима» Владислав Селиверстов. – Кроме того, условия поставки из Томска комфортнее для российских заказчиков: товар придет быстрее, чем из другой страны. А некоторые антипирены вообще не поставляются в РФ.

Важным преимуществом является и то, что томские химики могут не просто поставлять антипирены, а еще готовить для заказчиков концентраты, совместимые с материалом потребителя (так называемые «мастербатчи»), а также нарабатывать опытные партии готовых продуктов из полипропилена, СБС-каучука, АБС-пластика, полистирола. В таком случае клиент направляет в томскую компанию свой полимер, в Томске проводятся испытания, подбираются наиболее подходящие антипирены, затем производится их опытная партия объемом от 50 до 300 кг и готовый гранулят отправляется заказчику.