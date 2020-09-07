Шесть видеороликов о Томской области вошли в число призеров окружного этапа фестиваля-конкурса «Диво России»

Томская область может быть интересной для туристов из разных регионов России Фото: из открытых источников

В число призеров окружного этапа по Сибирскому федеральному округу всероссийского фестиваля-конкурса туристических видеопрезентаций «Диво России» вошли шесть видеороликов о Томской области, сообщает портал администрации региона.

Два призовых места заняли проекты Зырянского краеведческого музея: первое место – в номинации «Историко-культурные достопримечательности» (видеоролик «Про избушку и старушку») и третье место – в номинации «Историко-культурные достопримечательности» (видеоролик «Хранитель истории»).

Победителями от Томской области также стали видеоролики «Почему нужно обязательно побывать в Томске» и «Томская область – в сердце Сибири» (2 место и 3 место соответственно в номинации «Презентация территорий»), 3 место – «Фестиваль ледовой скульптуры «Хрустальный Томск» (3 место, «Событийный туризм»), «Путешествуй по Томской области» (3 место, «Рекламные ролики»).

Познакомиться с полным списком победителей в категории «видеоролики» окружных этапов фестиваля-конкурса «Диво России» в 2020 году можно на официальном сайте.

Всероссийский фестиваль-конкурс «Диво России» проводится с 2013 года. Его главная цель – продвижение внутреннего и въездного туризма в России.