В первом полугодии Томская область увеличила почти на 80% экспорт сельхозпродукции

Предприятия Томской области наращивают продажу сельхозпродукции за рубеж Фото: из открытых источников

Несмотря на эпидобстановку и режим ограничений, в первом полугодии в регионе на 79% увеличился экспорт сельскохозяйственной продукции, по сравнению с этим же периодом 2019 года, сообщает портал администрации Томской области.

Результаты и вопросы внешнеэкономической деятельности Томской области в условиях закрытых границ и ограничений из-за COVID-19 обсудила в режиме видеоконференцсвязи рабочая группа по развитию несырьевого экспорта под руководством заместителя губернатора по инвестиционной политике и имущественным отношениям Юрия Гурдина.

Так, в первом квартале 2020 года, кроме роста экспорта сельхозпродукции, в регионе также отмечался рост экспорта услуг – на 25 %. Однако по итогам года, учитывая действующие в условиях пандемии ограничения, ожидается его снижение, прежде всего, за счет падения показателя «Поездки». В целом за первое полугодие объем экспорта в регионе снизился на 9,5 %.

Рабочая группа также подвела промежуточные итоги реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», в том числе внедрения «Регионального экспортного стандарта 2.0», и обсудила деятельность Центра поддержки экспорта.

Представители томского бизнеса положительно оценили меры поддержки, реализуемые в рамках нацпроектов, и обозначили актуальные для бизнеса вопросы, связанные с сертификацией товаров и компенсациями авиаперевозок. Рабочая группа определила первоочередные варианты решений по этим направлениям.

В состав группы по развитию несырьевого экспорта в Томской области, помимо профильных областных департаментов, входят представители томских экспортно-ориентированных предприятий, бизнес-ассоциаций, а также институтов поддержки предпринимательства.