Юные спортсменки из Томска взяли второе и третье места на чемпионате России по кикбоксингу

Томские девушки держат спортивную марку области Фото: из открытых источников

Чемпионат России по кикбоксингу проходил в Ульяновске. В соревнованиях участвовали около 600 спортсменов из 48 регионов России. Томскую область представили четверо спортсменов.

Воспитанница тренера Семена Ануфриева, студентка факультета физической культуры НИ ТГУ Екатерина Коблякова впервые выступала на чемпионате России и дошла до финала.

– В целом, ребята показали неплохой результат. Екатерина Коблякова упорно боролась, но в финальном поединке уступила мастеру спорта международного класса и завоевала «серебро». Всегда есть, к чему стремиться. Сейчас мы все силы бросим на подготовку к Кубку России, – рассказал Семен Ануфриев, добавив, что Екатерина Коблякова по итогам соревнований вошла в сборную России по кикбоксингу.

Еще одна спортсменка из Томской области Вероника Гудина стала бронзовым призером в разделе «фулл-контакт с лоу-киком». Тренер спортсменки – Денис Мещеряков.

Кубок России пройдет в Екатеринбурге, даты соревнований уточняются и могут быть скорректированы с учетом эпидемиологической обстановки.