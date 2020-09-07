С начала года более 10 тысяч жителей томских сел прошли ЭКГ- обследование дистанционно

Медицина в Томской области становится все более дистанционной и виртуальной Фото: из открытых источников

C начала 2020 года жители отдаленных сел Томской области прошли 10 012 обследований на дистанционных ЭКГ-аппаратах, с помощью которых данные передаются для анализа в районную или областную больницу, сообщает портал администрации региона.

Половина из общего количества обследований приходится на четыре медучреждения – Колпашевскую (1 585 электрокардиограмм), Светленскую (1 461), Александровскую (1 271) и Кожевниковскую (836) больницы.

– С марта находясь на самоизоляции, пациенты – равно как и врачи – оценили эффективность и оборудования, и проекта. Не выезжая из сел и деревень, люди имели возможность пройти ЭКГ-обследование в ФАПах, а значит, еще до появления симптомов выявить проблемы сердечно-сосудистой системы – нарушение ритма сердца или коронарного кровообращения, – сообщил главный внештатный специалист-кардиолог департамента здравоохранения Томской области, завотделением кардиологии Томской ОКБ Сергей Антипов.

Проект дистанционного ЭКГ-обследования реализуется в Томской области с февраля 2017 года. Благодаря ему жители отдаленных поселков и деревень могут пройти процедуру без выезда в районную больницу, в своем фельдшерско-акушерском пункте.

На создание в Томской областной клинической больнице дистанционного центра диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и его подразделений в районах регион направил 22 млн рублей. На эти средства закуплено 268 единиц дистанционного ЭКГ-оборудования, в том числе 22 консультативно-диагностических комплекса для районных больниц и ОКБ, а также 246 аппаратов для ФАПов.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, кардиологи рекомендуют отказаться от вредных привычек – употребления алкоголя, курения; скорректировать питание; ограничить употребление соли. Главное правило для здорового сердца – отказ от малоподвижного образа жизни, а самая простая аэробная нагрузка – ходьба на свежем воздухе хотя бы в течение одного часа в день.