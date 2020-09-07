Еще 20 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Число выздоровевших от коронавируса томичей приближается к 5 000. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 20 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 963 , - сообщил в понедльник в своей ежедневной сводке региональный оперштаб. Ранее сообщалось, что сегодня в регионе было выявлено 45 новых случаев заражения COVID-19.

- Среди новых заболевших у 15 человек инфекция протекает бессимптомно, у 21-го имеются признаки ОРВИ, у девяти томичей диагностирована пневмония, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 60, 6 % мест. В обсерваторах под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции немного повысился и равен 0,82 ( вчера был 0,77).

Напомним, значение данного показателя ниже 0,5 является одним из ключевых условий отмена режима повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.