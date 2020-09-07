Коронавирус в Томске: + 45 новых случаев заражения

Число томичей, заразившихся коронавирусом, превысило 6000. Фото: из открытых источников

Сегодня, 7 сентября, в Томской области выявлено 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 6 039 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 185 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 51 пациент скончался, 2 828 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 030 690 человек, 17 871 скончались, 843 277 выздоровели.