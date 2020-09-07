Разработка томских ученых позволяет с воздуха обнаружить лесные пожары на Ямале

Комплексы для летчиков-наблюдателей, применение которых началось на Ямале, могут работать в экстремальных условиях. Фото: из открытых источников

Специалисты малого инновационного предприятия ТПУ «Киберцентр» разработали систему комплексного контроля лесопожарной обстановки Ямало-Ненецкого АО, в состав которой вошли 15 специализированных навигационных комплексов. Летом 2020 года летчики-наблюдатели воздушных судов ГКУ «Ямалспас» начали использовать планшеты с программным обеспечением. Они позволяют повысить качество мониторинга лесных пожаров с воздуха, сообщает пресс-служба ТПУ.

- Система собирает из различных источников (воздушные суда, камеры видеонаблюдения, спутниковые снимки) информацию о лесных пожарах: их местоположение, состояние, площади, характеристики местности, количество специалистов и техники для тушения. Автоматически проводится анализ лесопожарной обстановки, даются прогнозы развития лесных пожаров... Доступ к веб-порталу системы имеют все задействованные ведомства и подразделения, от лесничеств до администрации автономного округа, - пояснил Дмитрий Сонькин, директор Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ, специалисты которой принимали участие в разработке.

Комплексы для летчиков-наблюдателей, применение которых началось на Ямале, имеют в своем составе встроенное оборудование ГЛОНАСС для контроля местоположения и сотовый модем для обмена данными с системой контроля лесопожарной обстановки в округе. Специальная защита позволяет использовать их в экстремальных условиях.