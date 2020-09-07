За покупки с найденной банковской карты 19-летний житель Томской области пойдет под суд

За шопинг с чужой карточки молодому человеку гроизт до шести лет лишения свободы. Фото: из открытых источников

В дежурную часть МО МВД России «Стрежевской» обратился местный житель с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлен подозреваемый в совершении преступления. Им оказался ранее не судимый житель города Стрежевого, 2001 года рождения.

- По предварительным данным, подозреваемый увидел оставленный на скамейке возле дома пакет, в котором находились лекарства и банковская карта. Молодой человек взял карту и впоследствии рассчитывался ею за приобретенный товар в торговых точках города с помощью системы бесконтактной оплаты. Ущерб, причиненный преступными действиями, составил около 4000 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье УК «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.