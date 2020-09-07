Клещи не сдаются: за минувшую неделю они укусили свыше 100 томичей

Свыше 25,5 тыс. жителей региона пострадали от присасываний клещей в этом году. Фото: из открытых источников

По итогам прошедшей недели в период с 27 августа по 3 сентября в Томской области было зарегистрировано 104 обращения граждан с присасыванием клещей, 27 из пострадавших - дети. Большинство обращений в медучреждения пришлись на г. Томск – 96, информирует пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Всего же с начала эпидсезона в медицинские организации области с присасыванием клещей обратились 25517 человек, из которых 5221 ребенок.

- На данный момент у 85 человек пострадавших от клещей подтверждены различные клещевые инфекции. Так, у 26 выявлен клещевой энцефалит, в том числе у 8 детей. Также зарегистрировано 59 больных (в том числе 18 детей) с иксодовым клещевым боррелиозом, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты Управления Роспотребнадзора напоминают, что самым эффективным способом профилактики с клещевым энцефалитом является вакцинация. И сейчас самое подходящее время для ее начала. Так, за последнюю неделю прививки получили 143 человека, в том числе 104 ребенка. Всего прививки от КВЭ в текущем эпидсезоне поставили 39689 жителей Томской области.