Ни денег, ни стульев: директор мебельной фирмы, обманувший 17 томичей, может получить до шести лет тюрьмы

Покупатели заплатили деньги, но так и не дождались обещанной мебели. Фото: из открытых источников

Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего томича, обвиняемого в хищении чужого имущества в крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

- Установлено, что осенью 2019 года руководитель организации, занимавшейся продажей мебели, заключил 17 договоров купли-продажи спальных кроватей и прикроватных тумбочек, диванов, столов и стульев. При этом намерений исполнять взятые на себя обязательства мужчина не имел, полученные денежные средства потратил на личные нужды. Общий ущерб потерпевшим превысил 305 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что свою вину в инкриминируемых деяниях директор мебельного салона не признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.

За совершение указанного преступления максимальное наказание составляет до шесть лет лишения свободы.