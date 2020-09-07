Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Ни денег, ни стульев: директор мебельной фирмы, обманувший 17 томичей, может получить до шести лет тюрьмы

Уголовное дело передано на рассмотрение Ленинского районного суда г.Томска
Алиса СелезневаАлиса Селезнева
КомментироватьОставить комментарий
Покупатели заплатили деньги, но так и не дождались обещанной мебели.

Покупатели заплатили деньги, но так и не дождались обещанной мебели.

Фото: из открытых источников

Прокуратура Ленинского района г. Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего томича, обвиняемого в хищении чужого имущества в крупном размере путём обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения.

- Установлено, что осенью 2019 года руководитель организации, занимавшейся продажей мебели, заключил 17 договоров купли-продажи спальных кроватей и прикроватных тумбочек, диванов, столов и стульев. При этом намерений исполнять взятые на себя обязательства мужчина не имел, полученные денежные средства потратил на личные нужды. Общий ущерб потерпевшим превысил 305 тыс. рублей, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Отмечается, что свою вину в инкриминируемых деяниях директор мебельного салона не признал.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд г. Томска.

За совершение указанного преступления максимальное наказание составляет до шесть лет лишения свободы.

Криминал