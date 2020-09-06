Еще 44 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

От коронавиурса исцелились уже почти 5 000 томичей Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 44 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 943, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в регионе было выявлено 52 новых случая заражения, зафиксирована еще одна смерть.

- Среди нововыявленных заболевших у 23 человек инфекция протекает бессимптомно, у 29имеются признаки ОРВИ, - также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 61,4 % мест. В обсерваторах под Томском находится один человек.

Коэффициент распространения инфекции немного повысился равен 0,77 (вчера был 0,76).

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

Всего с начала пандемии в Томской области установлены 5994 случая заболевания COVID-19, выздоровели 4943 человека, умерли 72.