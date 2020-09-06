Коронавирус унес жизнь еще одного жителя Томской области

Пандемия коронавируса унесла в Томской области уже 72 человеских жизни. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 сентября, стало известно о смерти еще одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 72 человек.

- Томская область... умерло .72. ( 1 за последние сутки) - говорится в сообщении.

-Пациент входил в группу риска по возрасту, также течение болезни осложняли двусторонняя полисигментарная пневмония, дыхательная и полиорганная недостаточность, сепсис, респираторный дистресс-синдром, онкология, - уточнили в региональном оперштабе.

Ранее сообщалось, что 6 сентября в Томской области было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом.