Коронавирус в Томске: + 52 новых случая заражения

Число заразившихся коронавирусом томичей продолжает расти. Фото: из открытых источников

Сегодня, 6 сентября, в Томской области выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5994 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 195 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 61 пациент скончался, 2 823 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 025 505 человек, 17 820 скончались, 840 949 выздоровели.