В Северске выявлено 400 случаев заражения COVID-19

Число заразившихся коронавирусом севечран достигло 400. Фото: из открытых источников

Межрегиональное управление N 81 ФМБА России опубликовало очередную сводку по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции на территории ЗАТО Северск.

Согласно данным ведомства, по состоянию на 3 сентября в Северске зарегистрировано 400 подтверждённых случаев COVID-19. В инфекционном отделении местной клинической больницы находятся четырнадцать пациентов, ещё восемь проходят лечение в ЛПУ города Томска.

- Из числа ранее заболевших 324 человека уже выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 116 человек, контактировавших с заболевшими, - также говорится в сообщении.

Местными лабораториями, подведомственными ФМБА, с начала пандемии выполнено 12 470 исследований на выявление SARS-CoV-2.

Напомним, по данным на 1 сентября, в Северске насчитывалось 382 случая заражения коронавирусом, 20 пациентов проходили лечение в «ковидных» стационарах.