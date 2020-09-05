36 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Количество победивших коронавирус больных в Томской области растет Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 36 жителей Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 899, – сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

– Среди новых заболевших у 36 человек инфекция протекает бессимптомно, у 16 имеются признаки ОРВИ, – также говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом в регионе для лечения коронавирусных больных, свободно на текущий момент 62,3% мест. В обсерваторе под Томском находятся 1 человек.

Коэффициент распространения инфекции равен 0,76

Напомним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности. Добавим, данный режим, по решению губернатора, действует в нашем регионе до 30 сентября включительно.

Ранее сообщалось, что сегодня в Томской области было выявлено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.