Коронавирус в Томске: +52 новых случая заражения

Количество зараженных коронавирусом в Томской области держится примерно на одном уровне Фото: из открытых источников

Сегодня, 5 сентября, в Томской области выявлены 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 942 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 205 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах, 10 пациентов скончались, 5 379 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 020 310 человек, 17 759 скончались, 838 126 выздоровели.