Москвич и алтаец похитили сотрудника банка на север Томской области и вымогали у него 50 млн рублей

Преступники из других регионов страны похитил в Стрежевом сотрудника банка Фото: из открытых источников

Прокуратурой Томской области утверждено обвинительное заключение в отношении двух жителей г. Москвы и Алтайского края, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «в», «г», «з» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением оружия, из корыстных побуждений), пунктом «б» части 3 статьи 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере). Об этом сообщает сайт ведомства.

Расследование по делу проведено вторым следственным отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Томской области.

По версии следствия, в августе 2019 года в г. Стрежевой мужчины под видом сотрудников «коллекторского агентства» с использованием электрошокера насильно посадили сотрудника банка в автомобиль и повезли в сторону г. Нижневартовска. Остановившись в лесном массиве, похитители потребовали выплатить им 50 млн. рублей. Когда потерпевший от исполнения указанных требований отказался, привезли его на территорию заранее арендованного садового участка и насильно удерживали в помещении бани до момента освобождения в начале сентября 2019 года сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело будет рассматриваться Стрежевским городским судом.