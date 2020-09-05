Для томских школьников и студентов действует скидка в 50% на проезд в пригородных поездах

Томские школяры традиционно могут сэкономить на проезде в поездах «Кузбасс-пригород». Фото: из открытых источников

В новом учебном году студенты и учащиеся Томской области традиционно могут покупать билеты со скидкой 50% на проезд в пригородных поездах АО «Кузбасс-пригород», курсирующих по территории региона. Льгота устанавливается с 1 сентября 2020 года и будет действовать по 15 июня 2021 года.

Как уточнили в пресс-службе компании, скидка действует при оформлении разовых билетов в одном направлении, в направлении «туда и обратно», а также при оформлении абонементных билетов.

Для оформления проездных документов учащимся необходимо предъявить в билетной кассе документы, подтверждающие льготный статус: школьникам – справку учащегося с печатью, студентам – студенческий билет или билет учащегося очной формы обучения с отметкой о продлении на учебный год.

Информацию о видах абонементных билетов можно уточнить на сайте компании, по телефону диспетчера 8-800-700-2501 (звонок бесплатный) и в пригородных кассах.