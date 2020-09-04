10 млн рублей направила администрация Томска на освещение отдаленных микрорайонов и школ

Цивилизация и свет постепенно доберутся и до дальних окраин областного центра Фото: из открытых источников

На реализацию мероприятий по обустройству наружного освещения вблизи образовательных учреждений и в отдаленных от центра микрорайонах мэрией было направлено 10 млн рублей. Всего в перечень работ включено 23 объекта, 12 из которых сегодня сданы, информирует сайт администрации областного центра.

В планы этого года были включены территории в дер. Лоскутово, мкр. Степановка, Черемошники и другие удаленные от центра районы, где власть комплексно развивает инженерную и социальную инфраструктуру.

На этой неделе работы ведутся в пос. Озерки на участках ул. Сергея Кляйна, Олега Крутикова и Александра Гилева. Здесь уже установили 20 световых опор, в ближайшее время смонтируют оборудование для включения освещения.

Бригады ресурсоснабжающей организации сегодня работают на участках ул. 3-й Степной в пос. Степановка и 2-й Новокузнечный ряд, на подходах к школе № 4 по ул. Сибирской, где будет освещена внутриквартальная территория, к детскому саду № 133 вдоль дома по ул. Красноармейской, 16, к школе № 25 по ул. С. Лазо, детскому саду № 96 по ул. Кошурникова, 11 и др.

Сегодня работы уже завершены в мкр. Степановка, Академгородок, в пер. Тупиковом, Водопроводом, по ул. Водопроводной, Елизаровых, 47, около школы № 42 и пр.

В это же время специалисты компании «Горсети» в рамках социального партнерства в сентябре смонтируют три светоточки вблизи детской площадки в пер. Светлом в пос. Геологов.