Десять бойцов томского отряда «Патриот» примут участие в международной «Вахте Памяти»

Мы помним и гордимся подвигом предков! Фото: из открытых источников

3 сентября томский поисковый отряд «Патриот» в составе 10 человек выехал в Ржевский район Тверской области для участия в международной «Вахте Памяти», информирует сайт областного департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Организатором мероприятия является Российское военно-историческое общество и правительство Тверской области. Партнерами мероприятия являются министерство культуры РФ и министерство обороны РФ. Мероприятие проводится с целью организации полевых поисковых работ по поиску останков павших воинов и привлечению молодежи к увековечению памяти погибших.

В составе поискового отряда «Патриот» – студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования Томска и молодые преподаватели. Это представители экономико-промышленного колледжа, лесотехнического техникума, базового медицинского колледжа, медико-фармацевтического колледжа, механико-технологического техникума, аграрного колледжа и государственного педагогического колледжа.

Задачами отряда является поиск останков погибших солдат, обучение молодых поисковиков, а также активизация патриотической работы в учебных заведениях СПО.

Отряд вернется из экспедиции 13 сентября.