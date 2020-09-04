Итоги сезона: за весну и лето в лесах Томской области специалисты потушили 181 пожар

Жара, стоявшая в Сибири с апреля по август, помогала буйству пожаров в лесах Фото: из открытых источников

Пик количества возгораний в лесах Томской области пришелся на апрель, по площади пожаров – на август этого года, сообщает портал администрации региона.

За апрель лесопожарные ликвидировали 67 пожаров площадью свыше 1 тыс. га. Более сложным стал август, в течение которого потушено 44 лесных пожара на площади 3,9 тыс. га.

Из-за жаркой погоды уровень пожарной опасности в лесах этим летом достигал высокого, а по отдельным районам чрезвычайного класса. В первой половине августа новые пожары на землях лесного фонда регистрировались практически ежедневно, в том числе – в авиазоне.

Так, 6 августа в Александровском и Каргасокском районах возникло и ликвидировано девять лесных пожаров на площади 3,3 тыс. га. В тот же день в обоих районах уже был введен режим ЧС, а с 12 по 19 августа такой режим действовал на территории всего региона.

– На севере, в труднодоступных лесных массивах в августе насчитывалось 11 крупных пожаров, – отметил вице-губернатор по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. – Ситуация осложнялась тем, что лес горел рядом с территориями, где уже были очаги в 2012 году. С задачей – не дать распространиться огню, не допустить более серьезного ущерба лесам – общими усилиями справились лесопожарные, МЧС, федеральные службы Рослесхоза и арендаторы лесоучастков.

Всего в период действия чрезвычайной ситуации в лесах Томской области ликвидировано 19 пожаров на 3,6 тыс. га.

Напряженной ситуация с пожарами в лесах в это время также оставалась в Тыве, Алтайском и Красноярском крае, Иркутской и Омской областях.

В августе на финансирование мероприятий по охране лесов от пожаров правительство России направило из резервного фонда дополнительные средства 19 субъектам. Томской области на тушение лесных пожаров было выделено 45,18 млн рублей, на авиамониторинг – 53,33 млн рублей. Это позволило увеличить количество летных часов, чаще выполнять авиационное патрулирование и оперативно реагировать на возгорания.

Всего с начала пожароопасного сезона в Томской области ликвидирован 181 лесной пожар на общей площади 6,9 тыс. га. Средняя площадь одного составила 38,33 га. В течение суток с момента обнаружения потушено 124 возгорания (или 68,5%).