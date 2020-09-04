За шесть месяцев этого года в Томской области инвестиции в основной капитал выросли почти на 9%

Даже во время пандемии бизнес вкладывает деньги в экономику Томской области Фото: из открытых источников

По данным Томскстата, объем инвестиций в основной капитал по итогам января-июня 2020 года в Томской области составил 42,65 млрд. рублей – на 8,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Вложения крупных и средних организаций за этот период возросли на 11,9% – до 33,85 млрд. рублей. Наибольшую долю – более 45% (15,34 млрд. рублей) составили инвестиции в добычу полезных ископаемых.

В обрабатывающие производства инвестировано 3,49 млрд. рублей (рост 10,3%), сферу транспортировки и хранения – 2,83 млрд. рублей (8,4%), сельское и лесное хозяйство – 2,79 млрд. рублей (8,2%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,6 млрд. рублей (7,8%), энергетический комплекс – 2,1 млрд. рублей (6,2%).