Коэффициент распространения COVID-19 в Томской области упал до 0,72

Почти 4, 9 тыс. томичей уже исцелились от "короны". Фото: из открытых источников

По данным на 4 сентября коэффициент распространения новой коронавиурсной инфекции в Томской области равен 0,72, - сообщил в пятницу в своей ежедневной сводке региональный опрештаб. Еще вчера этот показатель составлял 1,3. Наопмним, значение данного показателя ниже единицы является одним из ключевых условий поэтапного снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности.

- Контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 61 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 4 863, - также говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сегодня в регионе был выявлен еще 51 новый случай заражения. Среди нововыявленных заболевших 15 человек не имеют симптомов, у 28-ми имеются признаки ОРВИ, у восьми диагностирована пневмония.

По данным оперштаба, в коечном фонде, развернутом для лечения COVID-пациентов, свободны 63,4% мест. В обсерваторе под Томском находится один постоялец.

Всего с начала пандемии в регине заразились коронавирусом 5 890 человек, выздоровели 4 863, умер 71 пациент.