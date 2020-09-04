Коронавирус унес жизни еще двоих жителей Томской области

Коронавирус унес еще две жизни наших земляков. Фото: из открытых источников

Сегодня, 4 сентября, стало известно о смерти еще двоих жителей Томской области, заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 71 человека.

- Оба пациента входили в группу риска по возрасту, у обоих болезнь осложнялась двухсторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной и полиорганной недостаточностью, инфекционно-токсическим шоком. Также один из пациентов имел хронические болезни сердечно-сосудистой системы, у другого был сахарный диабет и респираторный дистресс-синдром, - говорится в сообщении регионального оперштаба.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в нашем регионе выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала пандемии достигло 5 890 человек.