Коронавирус в Томске: + 51 новый случаей заражения

С начала пандемии в регионе заразились свыше 5,9 тыс. человек. Фото: из открытых источников

Сегодня, 4 сентября сентября, в Томской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 5 890 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 5 110 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах,121 пациент скончался,5 812 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 1 млн 15 105 человек, 17 649 скончались, 832 747 выздоровели.